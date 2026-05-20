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Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac

Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac

Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : rue de l'église

Ville : 52190 Villegusien-le-Lac

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Villegusien-le-Lac

Vide-greniers de Villegusien le lac

rue de l’église Villegusien-le-Lac Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Tout public
Buvette et restauration sur place.
Fête foraine et animations.
Environ 50 exposants habituellement.   .

rue de l’église Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 73 66 66  amisdevillegu@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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