Villegusien-le-Lac

Vide-greniers de Villegusien le lac

rue de l’église Villegusien-le-Lac Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Buvette et restauration sur place.

Fête foraine et animations.

Environ 50 exposants habituellement. .

rue de l’église Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 73 66 66 amisdevillegu@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres