Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac
Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac dimanche 19 juillet 2026.
Villegusien-le-Lac
Vide-greniers de Villegusien le lac
rue de l’église Villegusien-le-Lac Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Buvette et restauration sur place.
Fête foraine et animations.
Environ 50 exposants habituellement. .
rue de l’église Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 73 66 66 amisdevillegu@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers de Villegusien le lac Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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