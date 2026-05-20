FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES Villegusien-le-Lac

Villegusien-le-Lac

FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES

Aux abords du lac de Villegusien Villegusien-le-Lac Haute-Marne

Tarif : 28.99 – 28.99 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Tout public

En plein air à la plage de Villegusien.

Aux abords du lac de Villegusien 3 jours de musique (rock , électro, chanson, musiques du monde).

Solidement implanté sur le département de la Haute-Marne, proche de la ville de Langres et ses 4 lacs, à l’orée du Parc National de Forêts, le festival associatif Le Chien à Plumes poursuit sa formidable aventure humaine et culturelle du 1 au 3 août, dans une ambiance festive en adéquation avec son cadre naturel à préserver.

Aimant surprendre par sa programmation éclectique, intergénérationnelle et pointue, Le Chien à Plumes souhaite mettre en valeur le meilleur des musiques actuelles, entre têtes d’affiches, sur la grande scène Ernest et artistes émergents, sur la scène Ponson. L’éclectisme, la diversité, l’ouverture… sont bien les maîtres mots d’une programmation navigant entre Chanson, Hip Hop, Rock, World, Electro, Jazz, Soul, Groove,… qui entraineront les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

Créer une bulle intemporelle, partager ses joies, se rencontrer et projeter, se la couler douce pendant 3 jours et 3 nuits des musiques en plein air voilà la promesse de cette édition.

Le Chien à Plumes se vit, pique la curiosité, se partage et se danse dans un environnement Nature, entre Lac, Camping, et Grand Espaces… Vivement l’été!!!

Restez connectés pour suivre la programmation 2025… Restez curieux!!!

Réservation conseillée sur le site Internet www.chienaplumes.fr + Réseaux France billet, Ticketnet et Digitick

Camping aménagé et gratuit sur place (Tentes uniquement À réserver lors de l’achat de billet. .

Aux abords du lac de Villegusien Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne