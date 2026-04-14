Visite-Promenade du Parc du Nymphée, Parc du Nymphée, Villegusien-le-Lac

Visite-Promenade du Parc du Nymphée 6 et 7 juin Parc du Nymphée Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte-Promenade d’un parc qui a bénéficié d’aménagements successifs au XVIIIe, puis au XIXe siècle, aménagements qui sont restés intacts. La visite fait aussi découvrir, sur le plan architectural, un imposant portail du XIVe siècle, un petit manoir, ainsi qu’un colombier ancien.

Elle est, enfin, l’occasion d’évoquer d’anciens propriétaires illustres à l’image des familles Guyot de Saint-Michel ou de Grouchy.

Parc du Nymphée 1 rue du Verger Pinaud Villegusien-le-Lac, 52190 Saint-Michel Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est Un grand portail du XIVe siècle, flanqué de deux tours, donne accès à un parc composé de deux parties. Dessinée au XVIIIe siècle, la première forme un ordonnancement symétrique qui s’ouvre sur une grande esplanade bordée par une charmille à laquelle succèdent un bassin rond, un canal et un nymphée. La deuxième, créée au XIXe siècle, constitue un jardin pittoresque dont le parcours circonscrit la propriété en offrant des vues sur la maison d’habitation et sur plusieurs aménagements inattendus.

Découverte-Promenade d’un parc qui a bénéficié d’aménagements successifs au XVIIIe, puis au XIXe siècle, aménagements qui sont restés intacts. La visite fait aussi découvrir, sur le plan un imposant …

©Claude Petit