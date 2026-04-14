Festival du Chien à Plumes 2026, Villegusien, Villegusien-le-Lac

Festival du Chien à Plumes 2026 31 juillet – 2 août Villegusien Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T17:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-02T16:30:00+02:00 – 2026-08-02T23:59:00+02:00

Du 31 juillet au 2 août 2026, le Chien à Plumes revient faire vibrer les rives du lac de Villegusien pour trois jours de musique, de découvertes et de fête partagée.

Au programme de cette nouvelle édition : une affiche éclectique mêlant artistes incontournables et belles surprises, avec notamment Deluxe, Suzane, Dub Inc, Yamê, Louis Bertignac ou encore Fatoumata Diawara.

Dans un cadre naturel unique, entre lac et verdure, le festival continue de cultiver son esprit convivial et engagé, où toutes les générations se retrouvent pour vivre des moments hors du temps.

️ Pass 3 jours : 95 € (hors frais de location)

✨ Trois jours pour danser, vibrer et se retrouver… on vous attend au bord de l’eau.

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Chien à Plumes 2026, du 31 juillet au 2 août au lac de Villegusien. Programmation éclectique (Deluxe, Suzane, Dub Inc, Louis Bertignac…), ambiance festive, nature et convivialité. festival Chien à Plumes

Cerise Noire