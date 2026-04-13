Vide-greniers des Massottes Parc de la Beausserie Panazol

Panazol

Vide-greniers des Massottes

Parc de la Beausserie Avenue Jean Monnet Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Centre d’Animation de Panazol organise son traditionnel vide-greniers dans le parc de la Beausserie, derrière la Mairie de Panazol en même temps que la Frairie des Massottes.

Buvette et restauration sur place. Le vide-greniers est organisé dans le cadre de la Frairie des Massottes en partenariat avec la Ville de Panazol. .

Parc de la Beausserie Avenue Jean Monnet Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 06 20 accueil@capanazol.fr

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English : Vide-greniers des Massottes

L’événement Vide-greniers des Massottes Panazol a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin