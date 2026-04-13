Vide-greniers des Massottes Parc de la Beausserie Panazol
Vide-greniers des Massottes Parc de la Beausserie Panazol dimanche 28 juin 2026.
Panazol
Vide-greniers des Massottes
Parc de la Beausserie Avenue Jean Monnet Panazol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le Centre d’Animation de Panazol organise son traditionnel vide-greniers dans le parc de la Beausserie, derrière la Mairie de Panazol en même temps que la Frairie des Massottes.
Buvette et restauration sur place. Le vide-greniers est organisé dans le cadre de la Frairie des Massottes en partenariat avec la Ville de Panazol. .
Parc de la Beausserie Avenue Jean Monnet Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 06 20 accueil@capanazol.fr
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English : Vide-greniers des Massottes
L’événement Vide-greniers des Massottes Panazol a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin
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