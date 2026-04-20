La Boum Géante Le Rok Panazol
La Boum Géante Le Rok Panazol vendredi 3 juillet 2026.
Panazol
La Boum Géante
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 02:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La Boum Géante est une soirée immersive qui replonge les participants dans les années 80, 90 et 2000, dans une ambiance festive et intergénérationnelle. Grâce à une décoration lumineuse, des jeux de lumières et des DJ sets dynamiques, elle recrée l’esprit coloré et disco !
Ouverte à tous, elle rassemble amateurs de nostalgie et fêtards de tous âges autour d’une même envie danser, chanter et s’amuser. Chaque édition propose une expérience unique avec un lieu privatisé, des goodies, une borne photo, une soirée déguisée et une programmation musicale mêlant classiques et pépites plus récentes.
Mineurs interdits.
Sur réservation. .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Boum Géante
L’événement La Boum Géante Panazol a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Limoges Métropole
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