Journée d’étude « Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Panazol
Journée d’étude « Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Panazol mercredi 20 mai 2026.
Journée d’étude « Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale » Mercredi 20 mai, 09h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:00:00+02:00
Journée d’étude sur des problématiques de l’exclusion sociale
« Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale »
Journée coconstruite entre les étudiant.e.s du Master 1 Sciences de l’éducation et de la formation et le comité d’accueil creusois.
Mercredi 20 mai 2026 9h-13h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Salle C009
Contact : antoine.agraz@unilim.fr
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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87036 Limoges Panazol 87350 Croix-Finor Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:antoine.agraz@unilim.fr »}, {« link »: « https://www.unilim.fr/ceres/wp-content/uploads/sites/22/2026/04/journee-detude-FLSH-20-mai-2026.pdf »}]
Journée coconstruite entre les étudiant.e.s du Master 1 Sciences de l’éducation et de la formation et le comité d’accueil creusois.
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