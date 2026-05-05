Journée d’étude « Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Panazol

Journée d’étude « Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale » Mercredi 20 mai, 09h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:00:00+02:00

Journée d’étude sur des problématiques de l’exclusion sociale

« Mieux comprendre le travail des équipes de la veille sociale »

Journée coconstruite entre les étudiant.e.s du Master 1 Sciences de l’éducation et de la formation et le comité d’accueil creusois.

Mercredi 20 mai 2026 9h-13h

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Salle C009

Contact : antoine.agraz@unilim.fr

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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87036 Limoges Panazol 87350 Croix-Finor Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:antoine.agraz@unilim.fr »}, {« link »: « https://www.unilim.fr/ceres/wp-content/uploads/sites/22/2026/04/journee-detude-FLSH-20-mai-2026.pdf »}]

Journée coconstruite entre les étudiant.e.s du Master 1 Sciences de l’éducation et de la formation et le comité d’accueil creusois.