Move Your Campus Le Rok Panazol

Move Your Campus

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Le Festival Campus Créatifs se prolonge en plein printemps pour proposer un spectacle de danse. Il s’agira de découvrir des créations et des productions individuelles des étudiants en STAPS.

Ce nouvel événement a pour ambition de valoriser la richesse, la diversité et la créativité des pratiques dansées au sein de l’université. Contemporain, modern jazz, danses urbaines, danses du monde, créations hybrides, danses néo-trad folk… toutes les

esthétiques ont leur place sur scène.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

