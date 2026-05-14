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Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place Winston Churchill

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau)

Place Winston Churchill Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le vide-greniers du Plateau Saint Jean arrive !
Pas réservation I Inscription sur place
Vente au déballage I 2€ le mètre I
De 8h à 18h (6h pour les exposants)
Buvette & restauration sur place °)
Le vide-greniers du Plateau Saint Jean arrive !
Pas réservation I Inscription sur place
Vente au déballage I 2€ le mètre
De 8h à 18h (6h pour les exposants)
Buvette & restauration sur place °)
Organisé par Le Comité des fêtes Saint-Jean   .

Place Winston Churchill Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 85 87 23 

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English :

The Plateau Saint Jean garage sale is coming!
No reservation I On-site registration
Unpacking sale I 2? per meter I
8 am to 6 pm (6 am for exhibitors)
Refreshments & food on site °)

L’événement Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE

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