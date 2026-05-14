Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau)

Place Winston Churchill Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le vide-greniers du Plateau Saint Jean arrive !

Pas réservation I Inscription sur place

Vente au déballage I 2€ le mètre I

De 8h à 18h (6h pour les exposants)

Buvette & restauration sur place °)

Le vide-greniers du Plateau Saint Jean arrive !

Pas réservation I Inscription sur place

Vente au déballage I 2€ le mètre

De 8h à 18h (6h pour les exposants)

Buvette & restauration sur place °)

Organisé par Le Comité des fêtes Saint-Jean .

Place Winston Churchill Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 85 87 23

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English :

The Plateau Saint Jean garage sale is coming!

No reservation I On-site registration

Unpacking sale I 2? per meter I

8 am to 6 pm (6 am for exhibitors)

Refreshments & food on site °)

L’événement Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE