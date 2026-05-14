Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou
Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou dimanche 7 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau)
Place Winston Churchill Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le vide-greniers du Plateau Saint Jean arrive !
Pas réservation I Inscription sur place
Vente au déballage I 2€ le mètre I
De 8h à 18h (6h pour les exposants)
Buvette & restauration sur place °)
Le vide-greniers du Plateau Saint Jean arrive !
Pas réservation I Inscription sur place
Vente au déballage I 2€ le mètre
De 8h à 18h (6h pour les exposants)
Buvette & restauration sur place °)
Organisé par Le Comité des fêtes Saint-Jean .
Place Winston Churchill Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 85 87 23
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English :
The Plateau Saint Jean garage sale is coming!
No reservation I On-site registration
Unpacking sale I 2? per meter I
8 am to 6 pm (6 am for exhibitors)
Refreshments & food on site °)
L’événement Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Jean (Plateau) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE
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