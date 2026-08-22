Vide-Greniers du Dégagnazès Peyrilles
samedi 5 septembre 2026 · Peyrilles
Informations pratiques
Peyrilles
Vide-Greniers du Dégagnazès
Lieu dit Dégagnazès Peyrilles Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez chiner, vous amuser et déguster les produits du terroir
Venez chiner, vous amuser et déguster les produits du terroir. La soirée se terminera par un moment convivial autour d'un repas "os de canard".
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Lieu dit Dégagnazès Peyrilles 46310 Lot Occitanie +33 7 70 80 04 47
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L’événement Vide-Greniers du Dégagnazès Peyrilles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Gourdon
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