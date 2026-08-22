Informations pratiques

Peyrilles

Vide-Greniers du Dégagnazès

Lieu dit Dégagnazès Peyrilles Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez chiner, vous amuser et déguster les produits du terroir

Venez chiner, vous amuser et déguster les produits du terroir. La soirée se terminera par un moment convivial autour d'un repas "os de canard".

.

Lieu dit Dégagnazès Peyrilles 46310 Lot Occitanie +33 7 70 80 04 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, have fun, and sample local products

L’événement Vide-Greniers du Dégagnazès Peyrilles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Gourdon