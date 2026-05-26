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Vide-greniers du Moto Club Turballais Terrain de motocross La Turballe

Vide-greniers du Moto Club Turballais Terrain de motocross La Turballe dimanche 9 août 2026.

Lieu : Terrain de motocross

Adresse : Route de méliniac

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Turballe

Vide-greniers du Moto Club Turballais

Terrain de motocross Route de méliniac La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Pour les exposants 15€/5m linéaires
Accès gratuit pour les visiteurs Sandwichs et buvette sur place
Parking visiteur surveillé à proximité
06 63 61 63 40 mcturballais@hotmail.com   .

Terrain de motocross Route de méliniac La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 19 84 96  mcturballais@hotmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers du Moto Club Turballais La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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