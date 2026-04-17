Saint-Lyphard

Vide-greniers Ecole Les Roselières Saint-Lyphard

Stade de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Un vide-grenier pour dénicher LA perle rare.

Petite restauration pour remplir votre estomac de bonnes choses pendant que vous chassez les bonnes affaires

Buvette et restauration sur place. .

Stade de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 18 03 75 celine.corbel44@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Ecole Les Roselières Saint-Lyphard Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44