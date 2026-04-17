Vide-greniers Ecole Les Roselières Saint-Lyphard Saint-Lyphard
Vide-greniers Ecole Les Roselières Saint-Lyphard Saint-Lyphard vendredi 1 mai 2026.
Saint-Lyphard
Vide-greniers Ecole Les Roselières Saint-Lyphard
Stade de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Un vide-grenier pour dénicher LA perle rare.
Petite restauration pour remplir votre estomac de bonnes choses pendant que vous chassez les bonnes affaires
Buvette et restauration sur place. .
Stade de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 18 03 75 celine.corbel44@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Ecole Les Roselières Saint-Lyphard Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
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