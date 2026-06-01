Saint-Romans-lès-Melle

Vide-greniers et brocante

Place du Temple Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide-greniers et brocante, avec exposition de voitures anciennes, défilé de solex et tombola, exposition de mosaïque.

Buvette et restauration sur place. .

Place du Temple Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 17 54 31

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English : Vide-greniers et brocante

L’événement Vide-greniers et brocante Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois