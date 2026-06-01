Vide-greniers et brocante Saint-Romans-lès-Melle
Vide-greniers et brocante Saint-Romans-lès-Melle dimanche 14 juin 2026.
Saint-Romans-lès-Melle
Vide-greniers et brocante
Place du Temple Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers et brocante, avec exposition de voitures anciennes, défilé de solex et tombola, exposition de mosaïque.
Buvette et restauration sur place. .
Place du Temple Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 17 54 31
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English : Vide-greniers et brocante
L’événement Vide-greniers et brocante Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois