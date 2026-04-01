Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus
Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus dimanche 26 avril 2026.
Le Clerjus
Vide-greniers et marché artisanal
Place du champ de foire Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-greniers et marché artisanal organisé par le comité des fêtes de LE CLERJUS.
Entrée Gratuite, restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 53 62 66 michel.colnot09@orange.fr
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English :
Garage sale and craft market organized by the LE CLERJUS festival committee.
Free admission, catering and refreshments on site.
L’événement Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION
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