Le Clerjus

Vide-greniers et marché artisanal

Place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide-greniers et marché artisanal organisé par le comité des fêtes de LE CLERJUS.

Entrée Gratuite, restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 53 62 66 michel.colnot09@orange.fr

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English :

Garage sale and craft market organized by the LE CLERJUS festival committee.

Free admission, catering and refreshments on site.

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION