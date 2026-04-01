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Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus

Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place du champ de foire

Ville : 88240 Le Clerjus

Département : Vosges

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Clerjus

Vide-greniers et marché artisanal

Place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide-greniers et marché artisanal organisé par le comité des fêtes de LE CLERJUS.
Entrée Gratuite, restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 53 62 66  michel.colnot09@orange.fr

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English :

Garage sale and craft market organized by the LE CLERJUS festival committee.
Free admission, catering and refreshments on site.

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION

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