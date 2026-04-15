Saint-Martin-de-Varreville

Vide-greniers et vide-jardins

Place de l’église Saint-Martin-de-Varreville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez flâner entre les stands, dénicher des objets uniques, faire de bonnes affaires et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Ambiance détendue, trouvailles originales et surprises garanties vous attendent ! .

Place de l’église Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie +33 6 61 78 51 94

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English : Vide-greniers et vide-jardins

L’événement Vide-greniers et vide-jardins Saint-Martin-de-Varreville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Baie du Cotentin