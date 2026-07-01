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AGENDA · Guéhenno

Vide-greniers Guéhenno

dimanche 19 juillet 2026 · Guéhenno

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Complexe sportif du Roiset
Ville
56420 Guéhenno
Département
Morbihan
Tarif

Guéhenno

Vide-greniers

Complexe sportif du Roiset Guéhenno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Vide-Greniers au complexe sportif du Roiset de 8h30 à 18 heures. Entrée gratuite pour le public.
Pour les exposants 4 € la table de 2,20 m à l’intérieur, 1 € le ml à l’extérieur.
Restauration rapide sur place ; organisé par le comité des fêtes.   .

Complexe sportif du Roiset Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 6 62 62 37 34 

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English :

L’événement Vide-greniers Guéhenno a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CMC Destination Brocéliande

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