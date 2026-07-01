Vide-greniers Guéhenno
dimanche 19 juillet 2026 · Guéhenno
Informations pratiques
Guéhenno
Vide-greniers
Complexe sportif du Roiset Guéhenno Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Vide-Greniers au complexe sportif du Roiset de 8h30 à 18 heures. Entrée gratuite pour le public.
Pour les exposants 4 € la table de 2,20 m à l’intérieur, 1 € le ml à l’extérieur.
Restauration rapide sur place ; organisé par le comité des fêtes. .
Complexe sportif du Roiset Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 6 62 62 37 34
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English :
L’événement Vide-greniers Guéhenno a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CMC Destination Brocéliande