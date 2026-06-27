Vide-greniers Salle des sports La Richardais

dimanche 4 octobre 2026 · Salle des sports · La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Vide-greniers

Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide-greniers organisé par Ô chic solidaire.

Restauration et buvette sur place.

Réservation et inscriptions au 06.98.62.83.47 ou 06.13.79.27.66.

Vous pouvez aussi demander votre dossier d’inscription à l’adresse ci-dessous ochicsolidaire@gmail.com .

Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 79 27 66

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English :

L’événement Vide-greniers La Richardais a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme