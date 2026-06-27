Vide-greniers Salle des sports La Richardais
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des sports · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Vide-greniers
Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Vide-greniers organisé par Ô chic solidaire.
Restauration et buvette sur place.
Réservation et inscriptions au 06.98.62.83.47 ou 06.13.79.27.66.
Vous pouvez aussi demander votre dossier d’inscription à l’adresse ci-dessous ochicsolidaire@gmail.com .
Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 79 27 66
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English :
L’événement Vide-greniers La Richardais a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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