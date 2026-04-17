Le Conquet

Vide-greniers

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 06:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le vide-greniers du Conquet a lieu en été sur la place Llandeilo et la rue Poncelin. C’est un événement animé et populaire, rassemblant les résidents et les visiteurs dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

La place Llandeilo, spacieuse et centrale, offre un cadre idéal pour les stands des vendeurs et permet aux visiteurs de déambuler aisément entre les différents étals. C’est l’endroit principal où les exposants installent leurs stands, remplis d’une variété d’articles allant des antiquités aux bibelots, des vêtements d’occasion aux jouets vintage. On peut y trouver toutes sortes d’objets, des trésors cachés aux articles de collection.

La rue Poncelin, quant à elle, ajoute une touche charmante à l’événement. C’est une rue pittoresque avec ses maisons traditionnelles en pierre et ses petites boutiques locales. Les vendeurs chanceux qui ont la possibilité de s’installer le long de cette rue profitent d’une ambiance plus intimiste et ont souvent un lien plus étroit avec les visiteurs. Ils vendent souvent des produits artisanaux, des œuvres d’art locales ou des objets faits maison. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 64 05 43 36

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE