Vide-greniers Le Pouliguen
Vide-greniers Le Pouliguen samedi 30 mai 2026.
Vide-greniers
Place des Cirques Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vide-greniers organisé par le Comité des oeuvres sociales du Pouliguen.
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme du Pouliguen à venir. .
Place des Cirques Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44
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English :
L’événement Vide-greniers Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44