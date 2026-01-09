Vide-greniers

Place des Cirques Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vide-greniers organisé par le Comité des oeuvres sociales du Pouliguen.

Restauration et buvette sur place.

Inscriptions auprès de l’office de tourisme du Pouliguen à venir. .

Place des Cirques Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

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English :

L’événement Vide-greniers Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44