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Vide Greniers Lempdes-sur-Allagnon

Vide Greniers Lempdes-sur-Allagnon dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Parking salle polyvalente

Ville : 43410 Lempdes-sur-Allagnon

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Lempdes-sur-Allagnon

Vide Greniers

Parking salle polyvalente Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Organisé par les vingt du vin petite restauration et buvette sur place
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Parking salle polyvalente Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 57 39 39 

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English :

Organized by les vingt du vin food and refreshments on site

L’événement Vide Greniers Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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