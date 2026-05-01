Vide Greniers Lempdes-sur-Allagnon
Vide Greniers Lempdes-sur-Allagnon dimanche 24 mai 2026.
Lempdes-sur-Allagnon
Vide Greniers
Parking salle polyvalente Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Organisé par les vingt du vin petite restauration et buvette sur place
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Parking salle polyvalente Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 57 39 39
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English :
Organized by les vingt du vin food and refreshments on site
L’événement Vide Greniers Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne