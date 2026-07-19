Vide-greniers Boulodrome Les Moutiers-en-Retz
dimanche 9 août 2026 · Boulodrome · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Vide-greniers
Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide-greniers au boulodrome des Moutiers-en-Retz une occasion de vendre ou tout simplement de venir chiner…
Que vous soyez un collectionneur passionné ou simplement à la recherche d’une bonne affaire, un vide-grenier est l’endroit idéal pour dénicher des trésors cachés.
Vous pourrez vous restaurer directement sur place
Informations pratiques
inscriptions pour les exposants auprès de l’association de pétanque Elan Monastérien
entrée gratuite pour les visiteurs
vide-grenier en extérieur sur le boulodrome (également appelé terrain de loisirs), en contrebas de la salle polyvalente Jean Varnier
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.
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Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire michel.joyeux@neuf.fr
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English :
Garage sale at the Moutiers-en-Retz boulodrome: an opportunity to sell or simply come and bargain…
L’événement Vide-greniers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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