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AGENDA · Les Moutiers-en-Retz

Vide-greniers Boulodrome Les Moutiers-en-Retz

dimanche 9 août 2026 · Boulodrome · Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Boulodrome
Adresse
31 bis rue de Prigny
Ville
44760 Les Moutiers-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Les Moutiers-en-Retz

Vide-greniers

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Vide-greniers au boulodrome des Moutiers-en-Retz  une occasion de vendre ou tout simplement de venir chiner… 
Que vous soyez un collectionneur passionné ou simplement à la recherche d’une bonne affaire, un vide-grenier est l’endroit idéal pour dénicher des trésors cachés. 

Vous pourrez vous restaurer directement sur place 

 Informations pratiques

inscriptions pour les exposants auprès de l’association de pétanque Elan Monastérien
entrée gratuite pour les visiteurs
vide-grenier en extérieur sur le boulodrome (également appelé terrain de loisirs), en contrebas de la salle polyvalente Jean Varnier
 

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.
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Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire   michel.joyeux@neuf.fr

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English :

Garage sale at the Moutiers-en-Retz boulodrome: an opportunity to sell or simply come and bargain…

L’événement Vide-greniers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic

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