Vide-Greniers Lumière de Brière

Étang de Saint-Lyphard Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vous êtes passionnés de chine, amateurs de trésors cachés, ou simplement à la recherche de bonnes affaires ? Rejoignez-nous pour le Vide-Grenier exceptionnel de l’Association Lumière de Brière !

– Un Événement Unique dans un Lieu Magique

Embarquez pour une journée de découvertes au cœur de la Brière, où l’Association Lumière de Brière organise un vide-grenier incontournable. Profitez de l’atmosphère conviviale tout en parcourant les stands regorgeant de trésors et d’objets uniques.

– Des Trouvailles pour Tous les Goûts

Que vous soyez à la recherche de vêtements vintage, de meubles rétro, d’articles de collection, ou même de jouets anciens, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands. Le Vide-Grenier de l’Association Lumière de Brière offre une diversité d’articles qui saura satisfaire tous les passionnés de chine.

– Soutenons Ensemble une Cause Noble

En participant à notre Vide-Grenier, vous contribuez à soutenir les initiatives de l’Association Lumière de Brière. Les fonds récoltés seront investis dans des projets locaux visant à promouvoir la culture, la préservation de l’environnement et le bien-être communautaire. .

Étang de Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 48 86 95

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English :

L’événement Vide-Greniers Lumière de Brière Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44