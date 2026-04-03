Vide greniers Lusigny-sur-Barse
Vide greniers Lusigny-sur-Barse dimanche 21 juin 2026.
Lusigny-sur-Barse
Vide greniers
Lusigny-sur-Barse Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
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Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 6 64 63 63 14
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English :
L’événement Vide greniers Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne