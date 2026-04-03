Lusigny-sur-Barse

Vide greniers

Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

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Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 6 64 63 63 14

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English :

L’événement Vide greniers Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne