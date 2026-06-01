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Vide greniers Magnac-Bourg

Vide greniers Magnac-Bourg

Vide greniers Magnac-Bourg dimanche 28 juin 2026.

Adresse : place du champs de foire

Ville : 87380 Magnac-Bourg

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Magnac-Bourg

Vide greniers

place du champs de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Vide greniers organisé par les Sapeurs Pompiers de Magnac-Bourg sur le champ de foire. Buvette et snack sur place.   .

place du champs de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 40 36 22 

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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