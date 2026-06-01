Vide greniers Magnac-Bourg
Vide greniers Magnac-Bourg dimanche 28 juin 2026.
Magnac-Bourg
Vide greniers
place du champs de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Vide greniers organisé par les Sapeurs Pompiers de Magnac-Bourg sur le champ de foire. Buvette et snack sur place. .
place du champs de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 40 36 22
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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