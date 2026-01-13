Mesquer

Vide-Greniers

Bourg de Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Ce vide-greniers est organisé par la Société Hippique de la Boucle du Mès, dans le bourg de Mesquer.

Inscriptions en ligne sur le site www.mybrocante.fr/m/7293

Accès gratuit pour les visiteurs. .

Bourg de Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire g.soulimant@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Greniers Mesquer a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44