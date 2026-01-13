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Vide-Greniers Mesquer

Vide-Greniers Mesquer jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Bourg de Mesquer

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mesquer

Vide-Greniers

Bourg de Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Ce vide-greniers est organisé par la Société Hippique de la Boucle du Mès, dans le bourg de Mesquer.
Inscriptions en ligne sur le site www.mybrocante.fr/m/7293
Accès gratuit pour les visiteurs.   .

Bourg de Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire   g.soulimant@wanadoo.fr

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English :

L’événement Vide-Greniers Mesquer a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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