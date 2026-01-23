Vide-greniers Centre socio-culturel de Magny Metz
Vide-greniers Centre socio-culturel de Magny Metz dimanche 24 mai 2026.
Vide-greniers
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
2026-05-24
C’est un moment très apprécié, où convivialité et retrouvailles sont de mise chaque année !
Les emplacements disponibles mesurent minimum 3 mètres linéaires et doivent être réservés à l’avance auprès du secrétariat. Notre vide-greniers offre l’opportunité non seulement de vendre les objets dont on ne se sert plus, mais aussi de profiter d’une agréable journée !
Ne manquez pas cet événement incontournable où se mêlent rencontres, bonnes affaires et ambiance chaleureuse !
Jusqu’à 110 exposants !
Buvette et Restauration assurées sur place (grillades, frites, crêpes, … )Tout public
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 51 20 44 88 sport.culture57@gmail.com
English :
It’s a much-appreciated event, where conviviality and reunions are the order of the day every year!
Available spaces measure a minimum of 3 linear metres and must be reserved in advance with the secretariat. Our garage sale is an opportunity not only to sell off unwanted items, but also to enjoy a pleasant day out!
Don’t miss this not-to-be-missed event, where you can meet new people, do good business and enjoy a warm atmosphere!
Up to 110 exhibitors!
Refreshments and catering on site (grills, French fries, crêpes, etc.)
