Vide-greniers Centre socio-culturel de Magny Metz

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Dimanche 2026-05-24 08:00:00

2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

C’est un moment très apprécié, où convivialité et retrouvailles sont de mise chaque année !

Les emplacements disponibles mesurent minimum 3 mètres linéaires et doivent être réservés à l’avance auprès du secrétariat. Notre vide-greniers offre l’opportunité non seulement de vendre les objets dont on ne se sert plus, mais aussi de profiter d’une agréable journée !

Ne manquez pas cet événement incontournable où se mêlent rencontres, bonnes affaires et ambiance chaleureuse !

Jusqu’à 110 exposants !

Buvette et Restauration assurées sur place (grillades, frites, crêpes, … )Tout public

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 51 20 44 88 sport.culture57@gmail.com

English :

It’s a much-appreciated event, where conviviality and reunions are the order of the day every year!

Available spaces measure a minimum of 3 linear metres and must be reserved in advance with the secretariat. Our garage sale is an opportunity not only to sell off unwanted items, but also to enjoy a pleasant day out!

Don’t miss this not-to-be-missed event, where you can meet new people, do good business and enjoy a warm atmosphere!

Up to 110 exhibitors!

Refreshments and catering on site (grills, French fries, crêpes, etc.)

