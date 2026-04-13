Vide greniers Montholier
Vide greniers Montholier dimanche 3 mai 2026.
Montholier
Vide greniers
City Park Montholier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Vide Greniers, 4ème édition
Buvette et restauration sur place
Réservé aux particuliers
Emplacement gratuit
Annulation en cas de pluie.
Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier. .
City Park Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.montholier@gmail.com
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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