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Vide greniers Montholier

Vide greniers Montholier dimanche 3 mai 2026.

Adresse : City Park

Ville : 39800 Montholier

Département : Jura

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montholier

Vide greniers

City Park Montholier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Vide Greniers, 4ème édition

Buvette et restauration sur place

Réservé aux particuliers
Emplacement gratuit
Annulation en cas de pluie.

Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier.   .

City Park Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   comite.fetes.montholier@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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