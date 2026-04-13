Montholier

Vide greniers

City Park Montholier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Vide Greniers, 4ème édition

Buvette et restauration sur place

Réservé aux particuliers

Emplacement gratuit

Annulation en cas de pluie.

Organisé par le Comité des Fêtes de Montholier. .

City Park Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.montholier@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Montholier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA