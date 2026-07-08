Vide greniers Oloron-Sainte-Marie
dimanche 20 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Vide greniers
Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Un vide grenier sera organisé par la Calendreta Auloronesa sous les halles de la place georges clemenceau . Restauration sur place . Réservation obligatoire par le numéro de téléphone indiqué. .
Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 37 60 99
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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