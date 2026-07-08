Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Vide greniers

Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un vide grenier sera organisé par la Calendreta Auloronesa sous les halles de la place georges clemenceau . Restauration sur place . Réservation obligatoire par le numéro de téléphone indiqué. .

Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 37 60 99

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn