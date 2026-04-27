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Vide-greniers par l’APEL Saint-Joseph Rue des Métais Guérande

Vide-greniers par l’APEL Saint-Joseph Rue des Métais Guérande dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Rue des Métais

Adresse : La Madeleine

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Guérande

Vide-greniers par l’APEL Saint-Joseph

Rue des Métais La Madeleine Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Ouvert à tous.   .

Rue des Métais La Madeleine Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 87 56 92 

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English :

L’événement Vide-greniers par l’APEL Saint-Joseph Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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