Vide-greniers par l’association Open’Air Rue du Sénéchal Guérande

Guérande

Vide-greniers par l’association Open’Air

Rue du Sénéchal La Coulée Verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Bar et restauration sur place. .

Rue du Sénéchal La Coulée Verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 18 61 96 videgrenier.openair44@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers par l’association Open’Air Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44