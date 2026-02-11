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Vide-greniers par l’association Open’Air Rue du Sénéchal Guérande

Vide-greniers par l’association Open’Air Rue du Sénéchal Guérande dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue du Sénéchal

Adresse : La Coulée Verte

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Guérande

Vide-greniers par l’association Open’Air

Rue du Sénéchal La Coulée Verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Bar et restauration sur place.   .

Rue du Sénéchal La Coulée Verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 18 61 96  videgrenier.openair44@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers par l’association Open’Air Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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