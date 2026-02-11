Vide-greniers par l’association Open’Air Rue du Sénéchal Guérande
Vide-greniers par l’association Open’Air Rue du Sénéchal Guérande dimanche 10 mai 2026.
Guérande
Vide-greniers par l’association Open’Air
Rue du Sénéchal La Coulée Verte Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Bar et restauration sur place. .
Rue du Sénéchal La Coulée Verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 18 61 96 videgrenier.openair44@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers par l’association Open’Air Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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