Visite guidée Le trésor du Capitaine Morgane

Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:30:00

fin : 2026-02-27 11:15:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Un bateau s’est échoué au large du Pouliguen. Capitaine Morgane a trouvé une carte au trésor dans une bouteille à la mer. Moussaillon, es-tu prêt à l’accompagner dans sa quête ?

Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans.

Découvrez un avant goût de la visite en écoutant le podcast de Radio Océane

Podcast

Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils.

Conditions d’annulation et de remboursement

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.

Toutefois, en cas d’imprévu médical, un remboursement pourra être envisagé sur présentation d’un justificatif, transmis avant la date de la visite. .

Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Le trésor du Capitaine Morgane Guérande a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT44