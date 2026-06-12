Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Perros-Guirec

Vide-greniers Perros-Guirec dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 13 rue du Sergent l'Hévéder

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Vide-greniers

13 rue du Sergent l’Hévéder Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

L’association le Rotaract Club de Lannion Trégor organise son vide-greniers dans l’enceinte du collège Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec .

Restauration et buvette sur place   .

13 rue du Sergent l’Hévéder Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 19 08 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec

À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)