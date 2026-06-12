Vide-greniers Perros-Guirec
Vide-greniers Perros-Guirec dimanche 14 juin 2026.
Perros-Guirec
Vide-greniers
13 rue du Sergent l’Hévéder Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association le Rotaract Club de Lannion Trégor organise son vide-greniers dans l’enceinte du collège Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec .
Restauration et buvette sur place .
13 rue du Sergent l’Hévéder Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 19 08 53
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English :
L’événement Vide-greniers Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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