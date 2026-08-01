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AGENDA · Saint-Amand-en-Puisaye

Vide-Greniers Saint-Amand-en-Puisaye

dimanche 30 août 2026 · Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parc du château
Ville
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Département
Nièvre
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Amand-en-Puisaye

Vide-Greniers

Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide-greniers un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs. Dans une ambiance conviviale venez profiter. Parcours ombragé en cas de forte chaleur.   .

Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 72 26  cheuxnouslesfetes@gmail.com

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-01 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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