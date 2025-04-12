Atelier Cultiver la pluie Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

Atelier Cultiver la pluie

Saint-Amand-en-Puisaye 17 Grande rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Réservez votre après-midi, il se passera quelque chose à Saint-Amand !

Dans le cadre de l’Atelier de la pluie consacré à l’art de Cultiver la pluie . La compagnie Les Défricheurs nous présentera une fête foraine Epourquoipatiste, spéciale tournée de l’Eauracle ! Cela commencera à 14h30 dans le parc du château. C’est pour les petits et les grands.

Ensuite, il y aura la projection du film de Marc Khanne CULTIVER LA PLUIE , durée 55 minutes. Dans la galerie L’art et la Matière. Suivra une table ronde en présence du réalisateur, et de la co-autrice Sabine Becker et du co-auteur François Rouillay. D’Hervé Covès, écologue et Vincent Lefèvre, Agriculteur et Meunier bio, installé à Saint-Fargeau.

Suivra une dédicace du livre éponyme, cultivez la pluie et du livre d’Hervé Covès, Vivre ensemble notre monde truffé d’amour. .

Saint-Amand-en-Puisaye 17 Grande rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Cultiver la pluie

L’événement Atelier Cultiver la pluie Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)