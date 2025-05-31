Saint-Amand-en-Puisaye

The Communal Well

Le Cube Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

The Communal Well est un groupe aux multiples talents, formé dans les cafés de Paris. Avec Roger Hoeberichts à la guitare et au chant. Les influences principales du groupe plongent leurs racines dans les sons authentiques de Jimmie Rodgers, Bill Munroe et Robert Johnson, des figures emblématiques du roots et du blues. Leur son est un hommage à ces pionniers tout en apportant une touche contemporaine.

Récemment, The Communal Well a joué à la Villa Odetta dans le Morvan, en France, et malgré leur style de vie rock’n’roll, ils ont réussi à “rester hors de prison”. Leur dernier projet, “Bound to Break”, enregistré au Studio de la Seine et produit par Andy Peterson, reflète leur engagement à rester fidèles à eux-mêmes et à leur musique. .

Le Cube Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté festivaldelapluie58@gmail.com

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English : The Communal Well

L’événement The Communal Well Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !