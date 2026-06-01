Piano vélo tour de France Saint-Amand-en-Puisaye
Piano vélo tour de France Saint-Amand-en-Puisaye dimanche 28 juin 2026.
Saint-Amand-en-Puisaye
Piano vélo tour de France
Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les associations Musique en Puisaye et Poly’Sons amandinois vous invitent à découvrir le début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique. Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en 150 étapes, en tractant 250 kg de piano. L’un virtuose du verbe acéré, l’autre compagnon de route de Brigitte Fontaine, Shalif Keita, Khaled et tant d’autres, ils jouent, chantent, amusent et surtout allègent l’immense accumulation de renoncement, de découragement, de frayeurs qui pèsent sur nos frêles épaules d’êtres conscients et réalistes face à l’avenir. Une heure de grâce, de communion avec la musique, des paroles fortes qui disent vrai, qui sonnent juste, et surtout la joie, la joie du fou roulant qui emporte le désespoir et ouvre une fenêtre de liberté dans nos quotidiens assoupis… Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral!
Rendez vous à Saint-Amand-en-Puisaye le dimanche 28 juin à 18 h au parc du château. .
Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@polpoproductions.com
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English : Piano vélo tour de France
L’événement Piano vélo tour de France Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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