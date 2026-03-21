Nocturnes Amandinoises

Place du Champs de Foire Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

A vos agendas! Pour débuter la saison des nocturnes amandinoises, nous vous proposons un nouveau groupe Sinéo avec du rock de comptoir ! Venez le découvrir, foodtrucks, artisans et producteurs locaux seront au rendez-vous toute la saison du 2026. .

Place du Champs de Foire Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté puisayevotreenergie@gmail.com

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English : Nocturnes Amandinoises

L’événement Nocturnes Amandinoises Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !