Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye jeudi 9 juillet 2026.

Saint-Amand-en-Puisaye

Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye

Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les jeudis soir entre 18h et 19h, puis entre 19h et 20h pratiques de Qi Gong, Taï Ji ou Yoga du 9 juillet au 13 aout.

Venez avec une tenue souple et avec un tapis pour le Yoga.

Repli au Cube en cas de pluie.

Participation libre (minimum suggéré 5 euros) .

Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vguillemard@yahoo.com

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L’événement Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !