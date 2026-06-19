Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye
Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Amand-en-Puisaye
Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye
Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Les jeudis soir entre 18h et 19h, puis entre 19h et 20h pratiques de Qi Gong, Taï Ji ou Yoga du 9 juillet au 13 aout.
Venez avec une tenue souple et avec un tapis pour le Yoga.
Repli au Cube en cas de pluie.
Participation libre (minimum suggéré 5 euros) .
Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vguillemard@yahoo.com
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L’événement Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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