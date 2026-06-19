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Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Parc du château
Ville
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Département
Nièvre
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Amand-en-Puisaye

Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye

Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Les jeudis soir entre 18h et 19h, puis entre 19h et 20h pratiques de Qi Gong, Taï Ji ou Yoga du 9 juillet au 13 aout.
Venez avec une tenue souple et avec un tapis pour le Yoga.
Repli au Cube en cas de pluie.
Participation libre (minimum suggéré 5 euros)   .

Parc du château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   vguillemard@yahoo.com

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English : Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye

L’événement Activités Bien Être en extérieur Parc du chateau Saint Amand en Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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