Saint-Amand-en-Puisaye

Fête du cheval

Parc du Château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Randonnée équestre ouverte aux cavaliers et meneurs propriétaires inscrits auprès d’Equi Mag Rando. Défilés de chevaux dans le village. Spectacles équestre par Sabot dans la main démonstrations équestres par l’association ADELTE. Stand artisanaux, vide sellerie, baptêmes de poney, présentation des métiers équestres. .

Parc du Château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 30 22 30 mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

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English : Fête du cheval

L’événement Fête du cheval Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !