La Journée du Mouvement deuxième édition Parc du Château Saint-Amand-en-Puisaye
La Journée du Mouvement deuxième édition Parc du Château Saint-Amand-en-Puisaye samedi 4 juillet 2026.
Saint-Amand-en-Puisaye
La Journée du Mouvement deuxième édition
Parc du Château 15 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 06:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Journée du Mouvement deuxième édition
Prenez le temps de bouger, de respirer et de prendre soin de vous lors de La Journée du Mouvement, organisée à Saint-Amand-en-Puisaye, le samedi 4 juillet 2026.
Cette journée de ressourcement est ouverte à tous les âges et propose des activités autour de la Gym Santé intergénérationnelle, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Au programme
06h30 09h00
Réveil musculaire
Automassage
Assouplissement Dao Yin
10h00 13h00
Gym Santé Kids
Taiji Adultes
Qi Gong Seniors
14h00 17h00
Gym Santé Kids
Taiji Adultes
Qi Gong Seniors
18h00 20h00
Pratiques libres accompagnées
Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez partager un moment dédié au mouvement, au bien-être et à la rencontre entre les générations.
Rendez-vous le samedi 4 juillet 2026 pour cette 2ᵉ édition de La Journée du Mouvement !
Un événement placé sous le signe de la santé, de la sérénité et du plaisir de bouger ensemble. .
Parc du Château 15 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 85 70 41 tangereen.asso@gmail.com
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English : La Journée du Mouvement deuxième édition
L’événement La Journée du Mouvement deuxième édition Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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