Saint-Laurent-en-Brionnais

Vide greniers

Parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’association Eglise et Patrimoine de Saint-Laurent-en-Brionnais organise son deuxième vide-greniers sur le parking de l’Agorespace, de 8h à 18h. 5€ l’emplacement.

Renseignements et inscriptions au 06 71 89 71 59 (Suzanne Augagneur) .

Parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 06 08 suzanneaugagneur@orange.fr

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-17 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais