Vide greniers Saint-Laurent-en-Brionnais
Vide greniers Saint-Laurent-en-Brionnais dimanche 30 août 2026.
Saint-Laurent-en-Brionnais
Vide greniers
Parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
L’association Eglise et Patrimoine de Saint-Laurent-en-Brionnais organise son deuxième vide-greniers sur le parking de l’Agorespace, de 8h à 18h. 5€ l’emplacement.
Renseignements et inscriptions au 06 71 89 71 59 (Suzanne Augagneur) .
Parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 06 08 suzanneaugagneur@orange.fr
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-17 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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