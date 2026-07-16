Visite du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais, Église Saint-Laurent, Saint-Laurent-en-Brionnais

Informations pratiques

Visite du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’église du village dont les parties orientales sont romanes. La visite vous emmènera, par la suite, au Manoir du Cray et du château de Joux, et se terminera dans l’ancien pensionnat de jeunes filles fermé en 1965.

Église Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Brionnais, 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais, France Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

La visite commencera par la découverte de l’église du village dont les parties orientales sont romanes. Elle se poursuivra par la découverte du Manoir du Cray et du château de Joux, et se terminera…

© Patrick Rossignol