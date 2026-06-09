Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises

Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises

Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 87240 Saint-Laurent-les-Églises

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Laurent-les-Églises

Vide-greniers

Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le comité des fêtes organise son 27éme vide-greniers en extérieur autour de la salle des fêtes.   .

Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 97 43  tvf.naboulet@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Laurent-les-Églises (Haute-Vienne)