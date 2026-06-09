Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises
Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Laurent-les-Églises
Vide-greniers
Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le comité des fêtes organise son 27éme vide-greniers en extérieur autour de la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 97 43 tvf.naboulet@free.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Laurent-les-Églises a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
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