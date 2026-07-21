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Vide-greniers Saint-Maixent-de-Beugné

samedi 8 août 2026 · Saint-Maixent-de-Beugné

Vide-greniers Saint-Maixent-de-Beugné

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Grand rue
Ville
79160 Saint-Maixent-de-Beugné
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-de-Beugné

Vide-greniers

Grand rue Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Organisé par Beugn’aise   .

Grand rue Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Val de Gâtine

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