Informations pratiques

Saint-Maixent-de-Beugné

Vide-greniers

Grand rue Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par Beugn’aise .

Grand rue Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Val de Gâtine