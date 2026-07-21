AGENDA · Saint-Maixent-de-Beugné
Vide-greniers Saint-Maixent-de-Beugné
samedi 8 août 2026 · Saint-Maixent-de-Beugné
Informations pratiques
Saint-Maixent-de-Beugné
Vide-greniers
Grand rue Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Organisé par Beugn’aise .
Grand rue Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Saint-Maixent-de-Beugné (Deux-Sèvres)
- Festi Beugnaise Saint-Maixent-de-Beugné 8 août 2026