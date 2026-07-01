Informations pratiques

Saint-Mont

Vide Greniers

SAINT-MONT Saint-Mont Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide Grenier et marchés aux puces de Saint-Mont.

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

Buvette et restauration rapide sur place.

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SAINT-MONT Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 6 30 21 98 02 mairiedesaintmont@orange.fr

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English :

Flea market and garage sale in Saint-Mont.

For some, it’s a chance to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A crush on a decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain hunting can’t be disputed!

Refreshments and fast food on site.

L’événement Vide Greniers Saint-Mont a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65