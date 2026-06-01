Vide-greniers Sarroux Saint Julien
Vide-greniers Sarroux Saint Julien dimanche 21 juin 2026.
Sarroux Saint Julien
Vide-greniers
D127 E1 Sarroux Saint Julien Corrèze
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le foyer rural organise un vide-greniers toute la journée
Grillades, gauffres et boissons sur place .
D127 E1 Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 05 07
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English :
L’événement Vide-greniers Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze