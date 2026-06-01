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Vide-greniers Sarroux Saint Julien

Vide-greniers Sarroux Saint Julien dimanche 21 juin 2026.

Adresse : D127 E1

Ville : 19110 Sarroux Saint Julien

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 1 1 1 Tarif de base plein tarif

Sarroux Saint Julien

Vide-greniers

D127 E1 Sarroux Saint Julien Corrèze

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le foyer rural organise un vide-greniers toute la journée

Grillades, gauffres et boissons sur place   .

D127 E1 Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 05 07 

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English :

L’événement Vide-greniers Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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