Vide-greniers Task’a tout TASQUE Tasque

Tasque

Vide-greniers Task’a tout

TASQUE Aire pique-nique Tasque Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Organisé par le comité des fêtes de Tasque, une foire avec un vide-greniers, de l’artisanat et de la gastronomie !

Buvette et restauration sur place.

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TASQUE Aire pique-nique Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

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English :

Organized by the Comité des fêtes de Tasque, a fair with a garage sale, crafts and gastronomy!

Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-greniers Task’a tout Tasque a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65