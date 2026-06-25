Vide-greniers Task’a tout TASQUE Tasque
Vide-greniers Task’a tout TASQUE Tasque dimanche 5 juillet 2026.
Tasque
Vide-greniers Task’a tout
TASQUE Aire pique-nique Tasque Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Organisé par le comité des fêtes de Tasque, une foire avec un vide-greniers, de l’artisanat et de la gastronomie !
Buvette et restauration sur place.
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TASQUE Aire pique-nique Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr
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English :
Organized by the Comité des fêtes de Tasque, a fair with a garage sale, crafts and gastronomy!
Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-greniers Task’a tout Tasque a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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