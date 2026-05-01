Vide-greniers Parking du Stade Bernard Faure Vals-près-le-Puy

Vals-près-le-Puy

Vide-greniers

Parking du Stade Bernard Faure 3 avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’US Vals organise son vide-greniers sur le parking du stade Bernard Faure.

Buvette et snack sur place.

.

Parking du Stade Bernard Faure 3 avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 46 66 06 vincent.ledda@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

US Vals organizes its garage sale in the Bernard Faure stadium parking lot.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-greniers Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay