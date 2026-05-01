Vide-greniers Parking du Stade Bernard Faure Vals-près-le-Puy
Vide-greniers Parking du Stade Bernard Faure Vals-près-le-Puy vendredi 8 mai 2026.
Vals-près-le-Puy
Vide-greniers
Parking du Stade Bernard Faure 3 avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’US Vals organise son vide-greniers sur le parking du stade Bernard Faure.
Buvette et snack sur place.
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Parking du Stade Bernard Faure 3 avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 46 66 06 vincent.ledda@gmail.com
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English :
US Vals organizes its garage sale in the Bernard Faure stadium parking lot.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-greniers Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay