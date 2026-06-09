Montdoumerc

Vide-greniers Vide dressing à Montdoumerc

Place de la Bascule Montdoumerc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le comité d'animation de Montdoumerc vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Venez chiner, fouiller et dénicher des trésors lors de ce vide-grenier, vide-dressing et brocante ouvert à tous

Le comité d'animation de Montdoumerc vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Venez chiner, fouiller et dénicher des trésors lors de ce vide-grenier, vide-dressing et brocante ouvert à tous. Vêtements, objets anciens, décoration, livres, jouets et bien d’autres surprises vous attendent dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Restauration sur place pour profiter pleinement de la journée.

Que vous soyez exposant ou simple visiteur, venez partager un moment agréable au cœur du village !

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Place de la Bascule Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 6 79 20 51 18

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English :

Le comité d'animation de Montdoumerc vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires!

Come hunt, rummage and unearth treasures at this garage sale, dress sale and flea market open to all

L’événement Vide-greniers Vide dressing à Montdoumerc Montdoumerc a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CVL Lalbenque Limogne