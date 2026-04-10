Meslan

Vide-greniers & vide-jardins

Salle des fêtes Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Parallèlement au vide-greniers et jardins, une exposition de voitures anciennes sera organisée. .

Salle des fêtes Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 61 33 41 11

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English :

L’événement Vide-greniers & vide-jardins Meslan a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan