Vide-greniers & vide-jardins Meslan
Vide-greniers & vide-jardins Meslan vendredi 1 mai 2026.
Meslan
Vide-greniers & vide-jardins
Salle des fêtes Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Parallèlement au vide-greniers et jardins, une exposition de voitures anciennes sera organisée. .
Salle des fêtes Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 61 33 41 11
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English :
L’événement Vide-greniers & vide-jardins Meslan a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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